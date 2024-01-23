ЦБ отмечает замедление темпов роста цен в России

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Инфляция на Среднем Урале в декабре составила 7,27% по сравнению с аналогичным периодом ...18.05.2023 Годовая инфляция в РФ замедлилась до 2,31% по итогам апреля
В апреле 2023 года годовая инфляция в РФ составила 2,31%. Это на 1,20 п. п. меньше, чем в марте. Замедление роста цен ...18.05.2023 Годовая инфляция в РФ замедлилась до 2,31% по итогам апреля
УрБК, Москва, 18.05.2023. В апреле 2023 года годовая инфляция в РФ составила 2,31%. Это на 1,20 п. п. меньше, чем в ...20.12.2021 В Свердловской области замедлились темпы роста цен на сахар и подсолнечное масло
В ноябре годовая продовольственная инфляция в Свердловской области составила 8,9%. По сравнению с предыдущим месяцем ...20.12.2021 В Свердловской области замедлились темпы роста цен на сахар и подсолнечное масло
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. В ноябре годовая продовольственная инфляция в Свердловской области составила 8,9%. По ...