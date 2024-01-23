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23.01.2024

ЦБ отмечает замедление темпов роста цен в России

УрБК, Москва, 23.01.2024. Аналитики Банка России рассказали о замедлении инфляции в стране, сообщает пресс-служба регулятора.

По оценкам ЦБ, в декабре годовая инфляция в РФ составила 7,4% против 7,5% в ноябре.

«Рост цен к предыдущему месяцу с поправкой на сезонность также замедлился. Уменьшилась как устойчивая составляющая роста цен, так и вклад разовых факторов. Несмотря на замедление, устойчивое инфляционное давление оставалось высоким», — говорится в сообщении.

Напомним, что годовая инфляция в Свердловской области в декабре составила 7,27%. Продовольственные товары за год подорожали на 7,02%, непродовольственные — на 6,18%, услуги — на 9,09%.
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