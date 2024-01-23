Официальный курс доллара США снизился на 61 коп., евро — на 49 коп.

УрБК, Москва, 23.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 января 2024 года. Курс доллара США снизился на 61,72 коп., до 87,97 руб., евро — на 49,81 коп., до 95,88 руб.