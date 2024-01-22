Загрузка российских гостиниц в новогодние каникулы превысила 80%

УрБК, Москва, 04.12.2023. По итогам 2023 года Таиланд посетят не менее 1,6 млн российских туристов. Такой прогноз ...02.10.2023 Жители Свердловской области вошли в топ-10 самых активных путешественников по версии «МегаФона»
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. Свердловская область заняла девятую строчку в рейтинге среди регионов по числу ...02.10.2023 Свердловская область вошла в топ-10 популярных направлений по итогам летнего сезона
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. Свердловская область с мая по август 2023 года вошла в десятку регионов, ...12.09.2022 Турпоток по России летом оказался выше, чем в прошлые годы
УрБК, Москва, 12.09.2022. Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале опубликовала предварительные итоги ...19.02.2018 Свердловская область в 2017 году приняла более 2,5 млн туристов
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2018. Свердловская область в 2017 году вошла в топ-10 наиболее популярных туристических ...