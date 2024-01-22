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22.01.2024

Загрузка российских гостиниц в новогодние каникулы превысила 80%

УрБК, Москва, 22.01.2024. Рост числа поездок по России в сравнении с новогодними каникулами 2023 года, по предварительным данным, составил более 500 тыс. человек, а загрузка гостиниц превысила 80%. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, сообщается в официальном Telegram-канале российского кабмина.

По его данным, наибольшей популярностью у туристов пользовались Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург — на них пришлось более 35% турпоездок. Также одним из самых посещаемых регионов остается Крым — в республику приехали более 80 тыс. туристов. Выросла популярность таких регионов, как Кавказ, Алтай, Дальний Восток и Мурманская область.

Продолжает увеличиваться популярность горнолыжных курортов. В Краснодарском крае их посетили на 75% больше туристов, чем в 2023 году. На втором месте по популярности Шерегеш, на третьем — курорты Северного Кавказа. На 25% вырос интерес туристов к новым горнолыжным курортам в Мурманской области.
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