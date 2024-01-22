Свердловский суд взыскал более 200 тыс. рублей за ДТП с брендированным автомобилем «Яндекс.Такси»

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2021. Менеджер смены ООО «Бургер Рус» (Бургер Кинг) получит от работодателя и «Яндекс.Такси» ...01.12.2017 «Яндекс.Такси» пообещал водителям и пассажирам до 2 млн рублей в случае ДТП с травмами
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2017. «Яндекс.Такси» запустил во всех регионах своего присутствия программу страхования жизни ...22.07.2016 Яндекс.Такси ввел повышающий коэффициент в Екатеринбурге из-за нехватки автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2016. Оператор Яндекс.Такси в Екатеринбурге ввел повышающий коэффициент из-за нехватки ...18.06.2015 «Яндекс. Такси» не может обеспечить подачу такси в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2015. Некоторые жители Екатеринбурга жалуются на качество работы сервиса «Яндекс. Такси», ...23.04.2015 Яндекс запустил сервис «Такси» в Екатеринбурге
Сервис Яндекс.Такси начал работать в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба компании. Жители и гости города ...