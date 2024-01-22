Свердловский суд взыскал более 200 тыс. рублей за ДТП с брендированным автомобилем «Яндекс.Такси»

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. Свердловский областной суд постановил взыскать в пользу потерпевшего в ДТП с участием брендированного автомобиля «Яндекс.Такси» 204 тыс. 185 руб. Ответчиком по делу было признано ООО «Свердловский извозчик», которому принадлежало такси, сообщает пресс-служба регионального суда.



Так, в феврале 2023 года в центре Екатеринбурга произошло ДТП с участием автомобиля Kia Rio с логотипом «Яндекс.Такси» на бортах и Skoda Rapid. Автомобили получили повреждения, водитель такси признал свою вину.



Потерпевший обратился в Богдановичский городской суд с иском о возмещении ущерба к собственнику автомобиля — ООО «Свердловский извозчик». Суд привлек в качестве соответчиков водителя такси и ООО «Яндекс.Такси». Однако в ходе судебного разбирательства было установлено, что ООО «Яндекс.Такси» не владеет автомобилями и не состоит в трудовых отношениях с водителями. Таксопарк «Свердловский извозчик», в свою очередь, попытался переложить ответственность на водителя такси, в долгосрочную аренду которому был передан автомобиль.



Однако суд установил, что водитель перевозил пассажиров и багаж по заданию и в интересах таксопарка. В связи с этим ответчик — ООО «Свердловский извозчик» — по решению суда получил предписание выплатить истцу средства на ремонт автомобиля, а также покрыть сопутствующие расходы.



Таксопарк обжаловал решение в Свердловском областном суде, однако оно было оставлено без изменений.