В автосалонах РФ осталось около 300 новых иномарок средней ценовой категории

УрБК, Москва, 20.04.2023. В российских автосалонах практически закончились запасы иномарок средней ценовой категории. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.



Российские представительства Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai на своих сайтах предлагают чуть более 300 таких машин.



Больше всего в продаже машин Skoda Rapid (127) и Volkswagen Polo (93). Далее следуют Citroen C4 (48) и Kia Rio (45). Уже не осталось в наличии моделей Renault Logan, Opel Astra и Vectra, Hyundai I и II.



Отметим, что в прошлом году многие западные автоконцерны приняли решений уйти с российского рынка. Из-за этого появился серьезных дефицит новых машин.