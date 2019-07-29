В автосалонах РФ осталось около 300 новых иномарок средней ценовой категории

УрБК, Москва, 20.04.2023. В российских автосалонах практически закончились запасы иномарок средней ценовой категории. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.
Российские представительства Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai на своих сайтах предлагают чуть более 300 таких машин.
Больше всего в продаже машин Skoda Rapid (127) и Volkswagen Polo (93). Далее следуют Citroen C4 (48) и Kia Rio (45). Уже не осталось в наличии моделей Renault Logan, Opel Astra и Vectra, Hyundai I и II.
Отметим, что в прошлом году многие западные автоконцерны приняли решений уйти с российского рынка. Из-за этого появился серьезных дефицит новых машин.
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