В Свердловской области продажи иномарок с пробегом за год выросли на 21%

По итогам лета 2023 года в Свердловской области спрос на автомобили иностранных брендов с пробегом вырос на 19,4% по ...21.07.2023 На Среднем Урале продажи иномарок с пробегом во II квартале выросли на 55%
В Свердловской области продажи иностранных автомобилей с пробегом во II квартале 2023 года выросли на 54,9% по ...21.07.2023 На Среднем Урале продажи иномарок с пробегом во II квартале выросли на 55%
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. В Свердловской области продажи иностранных автомобилей с пробегом во II квартале 2023 ...03.11.2022 В Свердловской области продажи иномарок с пробегом выросли на 40% за квартал
В Свердловской области продажи иномарок с пробегом в III квартале выросли на 40% по сравнению с предыдущим кварталом. ...03.11.2022 В Свердловской области продажи иномарок с пробегом выросли на 40% за квартал
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. В Свердловской области продажи иномарок с пробегом в III квартале выросли на 40% по ...