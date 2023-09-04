В Свердловской области продажи иномарок с пробегом за год выросли на 21%

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. В Свердловской области в III квартале текущего года продажи иностранных автомобилей с пробегом выросли на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля продаж иностранных автомобилей в сегменте подержанных машин составила 72,6%, сообщается в исследовании сервиса «Авито Авто».



По сравнению со II кварталом средняя стоимость иномарок с пробегом в целом по стране выросла на 10,3% и составила 760 тыс. руб. Объемы продаж автомобилей зарубежных брендов за III квартал в России увеличились на 14,9% год к году. При этом доля продаж иномарок составила 71,6% от общего числа проданных автомашин. Наиболее популярными стали модели Ford Focus, Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Camry и Volkswagen Polo.



В Свердловской области в III квартале наибольшим спросом пользовались автомобили марки Toyota — всего было продано 10,1% от общего количества проданных иномарок с пробегом. Средняя стоимость одной автомашины составила 1,25 млн руб. Также спросом пользовались транспортные средства брендов Hyundai, Kia, Nissan и Chevrolet.