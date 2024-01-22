В УрФО в 2023 году ввели более 9 млн кв. метров жилья

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. Количество долгостроев в Уральском федеральном округе снизилось со 136 объектов в ...13.12.2023 К ноябрю 2023 года в УрФО было сдано 7,4 млн кв. метров жилья
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. К началу ноября 2023 года на территории Уральского федерального округа (УрФО) было ...18.05.2022 Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев призвал решить проблему обманутых дольщиков до 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2022. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир ...09.11.2020 Новым полпредом президента РФ в УрФО назначен Владимир Якушев
Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе ...09.11.2020 Новым полпредом президента РФ в УрФО назначен Владимир Якушев
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2020. Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку своего полномочного представителя в ...