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22.01.2024

В УрФО в 2023 году ввели более 9 млн кв. метров жилья

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. В Уральском федеральном округе (УрФО) в 2023 году было введено более 9 млн кв. м. жилья. Это на 7,2% выше показателей 2022 года, заявил полномочный представитель президента РФ в округе Владимир Якушев в рамках заседания коллегии министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, которое прошло на площадке Международной выставки «Россия» в Москве, сообщается на официальном сайте полпредства.

«Ежегодно строительная отрасль Уральского федерального округа демонстрирует положительную динамику. Регионы УрФО занимают лидирующие позиции по объему строящегося жилья. По итогам 2023 года, введено более 9 млн кв. м, что выше на 7,2% показателя 2022 года. Благоустроено 360 общественных и 144 дворовых территории», — отметил Владимир Якушев.

Полпред также добавил, что к концу 2023 года в округе были восстановлены права 3,8 тыс. обманутых дольщиков, а из аварийного жилья переселено 145 тыс. граждан.
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