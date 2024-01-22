На Среднем Урале прогнозируются заморозки в ночь на 23 января

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. В Свердловской области ожидаются ночные заморозки 23 января. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).



Днем 22-24 января ожидается температура воздуха от -6 до -14 градусов. В ночь на 23 января прогнозируются заморозки до -22 градусов (в горах — до -25). В ночное время 24 января температура воздуха будет составлять от -10 до -15 градусов (в горах — до -20).



Кроме того, в отдельных районах Свердловской области в эти дни ожидается гололедица в виде снежного наката на дорогах.