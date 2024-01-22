УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
22.01.2024

На Среднем Урале прогнозируются заморозки в ночь на 23 января

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. В Свердловской области ожидаются ночные заморозки 23 января. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Днем 22-24 января ожидается температура воздуха от -6 до -14 градусов. В ночь на 23 января прогнозируются заморозки до -22 градусов (в горах — до -25). В ночное время 24 января температура воздуха будет составлять от -10 до -15 градусов (в горах — до -20).

Кроме того, в отдельных районах Свердловской области в эти дни ожидается гололедица в виде снежного наката на дорогах.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.06.2023 На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается ...

03.03.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается ...

02.02.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается ...

21.11.2022 В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки и гололедица на ...

18.11.2022 В Свердловской области в выходные прогнозируют заморозки

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2022. В Свердловской области в ближайшие выходные ожидаются ночные заморозки и гололедица на ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»27.12.2023Свердловская ГИБДД сняла ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе
Архив новостей
Январь 2024 (401)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18