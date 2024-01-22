На Среднем Урале прогнозируются заморозки в ночь на 23 января

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается ...03.03.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается ...02.02.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается ...21.11.2022 В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки и гололедица на ...18.11.2022 В Свердловской области в выходные прогнозируют заморозки
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2022. В Свердловской области в ближайшие выходные ожидаются ночные заморозки и гололедица на ...