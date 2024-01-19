Официальный курс доллара США снизился на 7 коп., евро — на 20 коп.

УрБК, Москва, 19.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 января 2024 года. Курс доллара США снизился на 7,14 коп., до 88,58 руб., евро — на 20,47 коп., до 96,38 руб.