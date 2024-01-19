В Екатеринбурге до 31 мая продлили акцию с кешбэком за оплату школьного питания социальной картой «Уралочка»

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УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) проводит новогоднюю акцию для ...

Жители Екатеринбурга смогут получать скидку на проезд и кешбэк за оплату школьного питания по картам «Мир» и «Уралочка»

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. Жители Екатеринбурга до 31 декабря смогут получать скидку на проезд в общественном ...

УБРиР начал выпуск Единой социальной карты «Уралочка» для жителей Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начал выпуск Единой социальной карты ...

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УрБК, Екатеринбург, 29.11.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) совместно с МПС Visa запускает акцию ...

МЕТКОМБАНК реализовал возможность оплаты школьного питания в школах района № 16 и № 19 без комиссии

УрБК, Москва, 23.12.2014. МЕТКОМБАНК в рамках проекта «Карта жителя района Академический» реализовал возможность оплаты ...