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19.01.2024

В Екатеринбурге до 31 мая продлили акцию с кешбэком за оплату школьного питания социальной картой «Уралочка»

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. В Екатеринбурге до 31 мая 2024 года продлили акцию с получением кешбэка за оплату школьного питания социальной картой «Уралочка». Решение было принято при поддержке главы города Алексея Орлова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Акцию продлили с учетом высокого спроса среди горожан — только в первом учебном полугодии через сервис было произведено более 25 тыс. оплат.

Напомним, что тот, кто пополняет лицевой счет школьника картой «Уралочка» или через Систему быстрых платежей (СБП), может вернуть от 10% до 15% от суммы оплаты.
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