В Екатеринбурге до 31 мая продлили акцию с кешбэком за оплату школьного питания социальной картой «Уралочка»

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) проводит новогоднюю акцию для ...07.09.2023 Жители Екатеринбурга смогут получать скидку на проезд и кешбэк за оплату школьного питания по картам «Мир» и «Уралочка»
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. Жители Екатеринбурга до 31 декабря смогут получать скидку на проезд в общественном ...27.04.2023 УБРиР начал выпуск Единой социальной карты «Уралочка» для жителей Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начал выпуск Единой социальной карты ...29.11.2021 УБРиР и Visa проводят совместную новогоднюю акцию с розыгрышем и кешбэком
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) совместно с МПС Visa запускает акцию ...23.12.2014 МЕТКОМБАНК реализовал возможность оплаты школьного питания в школах района № 16 и № 19 без комиссии
УрБК, Москва, 23.12.2014. МЕТКОМБАНК в рамках проекта «Карта жителя района Академический» реализовал возможность оплаты ...