В 2023 году ФАС получила 53 тыс. 955 жалоб от участников госзакупок

УрБК, Москва, 19.01.2024. По итогам 2023 года российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зарегистрировала 53 тыс. 955 жалоб от участников системы госзакупок, на 14,3% больше, чем 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Из общего количества поступивших жалоб ФАС России рассмотрела по существу 45 тыс. 908 жалоб. В результате обоснованными (в том числе частично) признаны 19 тыс. 503 жалобы (42,5%)», — отметили в ФАС.



В реестр недобросовестных поставщиков (РНП) ФАС включила в 2023 году информацию о 13 тыс. 723 участниках госзакупок, что составляет 45% от всех рассмотренных жалоб по этому поводу. Основными причинами этих решений были жалобы на одностороннее расторжение контракта (12 тыс. 004 случая).