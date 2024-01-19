В 2023 году ФАС получила 53 тыс. 955 жалоб от участников госзакупок

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2015. В I квартале 2015 года УФНС по Свердловской области рассмотрело 350 жалоб ...01.08.2012 В первом полугодии УФНС по Свердловской области было не удовлетворено порядка 60% жалоб налогоплательщиков
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2012. В первом полугодии 2012 года количество поступивших жалоб в УФНС по Свердловской ...05.03.2012 Управление Федеральной налоговой службы РФ: число жалоб от граждан и организаций снижается
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2012. В 2011 году количество поступивших жалоб в управление Федеральной налоговой службы РФ ...29.04.2010 В I квартале 2010 года Управление Федеральной налоговой службы РФ по Свердловской области удовлетворило 37% поступивших жалоб
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2010. В I квартале 2010 года в Управление Федеральной налоговой службы РФ по Свердловской ...08.02.2010 В 2009 году Управлением Федеральной налоговой службы РФ по Свердловской области удовлетворено 40% принятых к рассмотрению жалоб
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2010. В 2009 году количество поступивших в Управление Федеральной налоговой службы РФ по ...