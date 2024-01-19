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19.01.2024

В декабре 2023 года россияне купили 419,7 тыс. автомобилей с пробегом

УрБК, Москва, 19.01.2024. В декабре 2023 года россияне купили 419,7 тыс. подержанных автомобилей, что на 10,5% меньше, чем в декабре 2022 года, отметили эксперты агентства «Автостат».

Рынок легковых автомобилей с пробегом в России падает второй месяц подряд. Так, в ноябре 2023 года снижение составило 0,5%. Максимальный показатель был зафиксирован в августе 2023 года (551,3 шт.). С сентября объем ежемесячных продаж подержанных машин начал уменьшаться.

Как ранее сообщало агентство «Автостат», в целом по итогам 2023 года объем вторичного авторынка РФ вырос на 17% относительно результатов 2022 года.
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