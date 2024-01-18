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2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
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18.01.2024

Российский рынок подержанных автомобилей вырос на 17% в 2023 году

По итогам 2023 года объем вторичного авторынка РФ вырос на 17%. Об этом пишет аналитическое агентство «Автостат».

«По итогам 2023 года в России было куплено 5,7 млн подержанных легковых машин. Как отмечают эксперты агентства, это на 17% больше, чем в 2022 году», — говорится в сообщении.

По сравнению с 2021 годом показатель 2023 года оказался ниже на 5% (5,7 млн штук против 6 млн). Максимальный объем рынка подержанных машин был достигнут в 2014 года (6,1 млн штук).

Доля марки LADA в общем объеме проданных в 2023 году автомобилей с пробегом составила 22,1% (1,26 млн штук), Toyota — 11,8% (670,4 тыс. штук).
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