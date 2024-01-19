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19.01.2024

В администрации Екатеринбурга рассказали о реализации программы комплексного развития территорий в муниципалитете

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. На сегодняшний день администрация Екатеринбурга уже приняла 10 решений о комплексном развитии территорий (КРТ). Заключено шесть договоров, касающихся жилой застройки, и два — относительно нежилой застройки. По пяти площадкам, по которым проводили аукцион, уже разработана градостроительная документация. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов.

В рамках программы КРТ застройщики могут принять участие в аукционе, на котором разыгрывается право постройки многоэтажки или ЖК на площадке, на которой могут находиться нежилые строения под снос или аварийные дома, подлежащие расселению.

С жителями домов, находящихся на площадках, отведенных под КРТ, застройщику необходимо будет договориться: предложить денежную компенсацию или другую квартиру в другом доме.

На сегодняшний день в Екатеринбурге определено под снос и расселение 52 аварийных дома, в которых находится 675 квартир. Как отметил Р. Габдрахманов, чаще всего речь идет о малоэтажных зданиях (деревянные двухэтажные бараки и другие). Теоретически в программу КРТ, согласно последним изменениям в федеральном законодательстве, можно включать и частные жилые дома, но на практике администрация Екатеринбурга пока сосредоточилась на двух- и трехэтажном жилом фонде.

В 2022 году в Екатеринбурге было расселено 12 и снесено девять аварийных домов, в 2023 году — 17 и 20 домов соответственно. В целом в Екатеринбурге сносу подлежат 143 аварийных жилых дома. Таким образом, реализация программы КРТ ускоряет этот процесс, отметил Р. Габдрахманов.

В 2023 году в программу КРТ было включено 18 многоквартирных домов, из них два аварийные. В 2024 году администрация города планирует добавить в программу шесть новых площадок. Каких именно, спикер называть не стал, выразив опасение, что могут начаться спекуляции относительно расположенного там жилья. Начиная с 2024 года каждый год планируется вовлекать в программу не менее шести новых площадок. При этом постоянно в работе находится около 10 площадок. Всего на участие в программе КРТ рассматривалось 70 площадок. Таким образом, при максимально благоприятном сценарии программа КРТ в Екатеринбурге будет реализовываться 10-15 лет.

В целом в рамках программы КРТ планируется построить около 700 тыс. кв. м. жилья, а также сопутствующую социальную инфраструктуру, необходимую для комфортного проживания. Первый дом, построенный в рамках КРТ, будет сдан в эксплуатацию в конце 2024 или в начале 2025 года.
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