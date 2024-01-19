Официальный курс доллара США вырос на 30 коп., евро — на 53 коп.

УрБК, Москва, 19.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 января 2024 года. Курс доллара США вырос на 30,70 коп., до 88,66 руб., евро — на 53,51 коп., до 96,58 руб.