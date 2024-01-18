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18.01.2024

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по медиапланированию и размещению наружной рекламы

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на выполнение работ по медиапланированию и размещению рекламно-информационных материалов на конструкциях наружной рекламы в Екатеринбурге в 2024 году.

Начальная цена выполнения работ не определена. Работы должны начаться 1 марта 2024 года, завершиться — 28 февраля 2025 года.

Сбор заявок на участие в тендере осуществляется только на электронной торговой площадке «КОРТРОС» (номер закупочной процедуры № 128). Дополнительную информацию можно получить по электронной почте. A.Vovk@kortros.ru

Начало приема заявок — 10.00 (по местному времени) 18 января 2024 года, окончание — 14.00 31 января 2024 года.
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