Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по медиапланированию и размещению наружной рекламы

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на выполнение подготовительных работ, работ ...29.11.2023 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по строительству наружных сетей дождевой канализации
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на выполнение полного комплекса работ по ...31.10.2023 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по расчистке русла и укреплению откосов реки Патрушиха
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда на ...02.08.2023 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по устройству проезда к СОШ № 1 в Квартале № 17
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда на ...15.11.2019 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил три тендера на выполнение работ по размещению рекламы
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» объявило три тендера на выполнение ...