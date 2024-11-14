Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку документации комплекса жилых зданий квартала 17

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2024. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора ...31.05.2024 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ для жилых зданий в блоке 13.2 планировочного квартала 13
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на выполнение комплекса строительно-монтажных ...31.05.2024 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ для жилых зданий в блоке 13.1 планировочного квартала 13
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на выполнение комплекса строительно-монтажных ...28.05.2024 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на проектирование квартала 13 в планировочном районе «Академическом»
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора генерального ...14.02.2024 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по возведению жилых зданий квартала № 4 планировочного района «Академический»
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на завершение выполнения работ по возведению ...