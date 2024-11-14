Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку документации комплекса жилых зданий квартала 17

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2025. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на разработку эскизного проекта, инженерных изысканий, проектной и рабочей документации с созданием информационной модели по объекту: «Комплекс жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземными автостоянками квартала 17 в проекте «Академический» города Екатеринбурга. Блок 17.13».



Начальная цена выполнения работ не определена. Работы должны начаться в апреле 2025 года и полностью завершиться (включая проведение всех необходимых экспертиз) до 1 апреля 2026 года.



Сбор заявок на участие в тендере осуществляется только на электронной торговой площадке «КОРТРОС» (номер закупочной процедуры № 497). Дополнительную информацию можно получить по электронной почте Vovk@kortros.ru.



Начало приема заявок — 15.00 (по местному времени) 14 марта 2025 года, окончание — 15.00 28 марта 2025 года.