Глава Екатеринбурга Алексей Орлов увеличил на 13% номинал сертификата допобразования

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился проиндексировать заработную плату ...02.09.2022 В информационной системе «Активный Екатеринбург» стартовал опрос на тему дополнительного образования для детей
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. В День знаний в информационной системе «Активный Екатеринбург» стартовал опрос по ...24.08.2022 В Екатеринбурге открыт набор в бесплатные классы дополнительного образования
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. Департамент образования администрации города Екатеринбурга объявил о старте набора ...28.12.2017 Первоуральский «Центр дополнительного образования» отметил благодарностью Александра Ханина
Руководство МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» города Первоуральска направило благодарственное письмо ...02.12.2016 Роспотребнадзор с начала года оштрафовал организации дополнительного образования на 13 млн рублей
УрБК, Москва, 02.12.2016. Территориальные органы Роспотребнадзора с начала 2016 года наложили штрафы на организации ...