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18.01.2024

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов увеличил на 13% номинал сертификата допобразования

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об увеличении номинала сертификата персонифицированного финансирования допобразования на 13%. Теперь его сумма составляет порядка 17 тыс. руб., сообщает пресс-служба горадминистрации.

В Екатеринбурге возможность воспользоваться сертификатом предоставляют 17 учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, и восемь — подведомственных администрациям районов города.

Кроме того, исполнителями услуг могут быть и частные учреждения, а также индивидуальные предприниматели, работающие по сертифицированным программам.

Таким образом, при наличии документа семья сможет выбирать обучение в организации дополнительного образования любой формы собственности.

Напомним, что сертификат дополнительного образования (с ноября 2023 года — социальные сертификаты) — это способ оплаты кружков и секций для детей от пяти до 17 лет включительно. После его оформления родители могут выбрать программу дополнительного образования в информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей в Свердловской области».

В департаменте образования отмечают, что число желающих воспользоваться сертификатами растет. Так, в 2022 году их оформили 2 тыс. человек, а в 2023 году — более 5 тыс. В этом году ожидается дальнейший рост популярности сертификатов.

Подробная информация размещена на официальном портале Екатеринбурга.
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