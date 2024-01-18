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18.01.2024

ЦБ спрогнозировал в 2024 году безработицу в России на уровне 3%

УрБК, Москва, 18.01.2024. Уровень безработицы в России в декабре 2023 года составит 3%, в 2024 году показатель останется тем же, в декабре 2025 года вырастет до 3,1%, а в декабре 2026 года — до 3,2%. Такой прогноз дал ЦБ РФ, опираясь на мнения 27 экономистов, пишут «Известия».

«Уровень безработицы начнет постепенно расти, ожидают опрошенные ЦБ аналитики. В декабре 2023 года он достигнет 3%. В декабре 2025 года безработица увеличится до 3,1%, а в последнем месяце 2026 года достигнет 3,2%», — пишет издание.

Основными причинами этой тенденции экономисты называют сокращение иностранных инвестиций в реальный сектор, снижение внешнего и внутреннего спроса на товары и услуги. Кроме того, свой вклад внесет и цифровизация производства. В среднем для ЕС, Японии и США оптимальный уровень безработицы — около 4%.

На Среднем Урале уровень официально зарегистрированной безработицы составляет 0,52%.
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