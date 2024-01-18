ЦБ спрогнозировал в 2024 году безработицу в России на уровне 3%

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. По состоянию на 17 января в Свердловской области официально зарегистрировано 10 тыс. ...16.01.2024 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,53%
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. По состоянию на 15 января в Свердловской области официально зарегистрировано 11 тыс. ...28.11.2023 В 2026 году средняя зарплата в Екатеринбурге составит 104 тыс. 514 рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. По итогам 2023 года среднемесячная начисленная заработная плата в Екатеринбурге ...17.11.2023 Госдума приняла бюджет РФ на 2024 год
УрБК, Москва, 17.11.2023. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете России на 2024 год и ...27.01.2010 Уровень безработицы в Свердловской области превысил 10,1%
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2010. Уровень безработицы с применением критериев Международной организации труда в УрФО в ...