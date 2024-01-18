В правительстве РФ оценили свердловские IT-разработки

Фото предоставлено АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области»

УрБК, Москва, 18.01.2024. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев оценил перспективные IT-разработки, представленные на стенде Свердловской области на международной выставке «Россия» в Москве (ВДНХ). Об этом сообщает департамент информполитики региона.К примеру, на стенде была представлена региональная геоинформационная система, объединяющая в том числе и ведомственные цифровые системы (всего 150 наборов данных) в единое пространство данных. Это позволяет выявлять паводкоопасные места, проводить экологический мониторинг предприятий, собирать актуальную информацию о пожароопасной обстановке в лесах. С помощью одной из подсистем платформы— «Анализ геоданных» — можно провести оценку туристического потока на территории Свердловской области с отображением по объектам в определенный период времени.Также министру показали инновационный программно-аппаратный комплекс для защиты объектов критической информационной инфраструктуры и обеспечения сетевой безопасности крупных промышленных объектов «Межсетевой экран», проект по созданию научно-производственной экосистемы «Космос» и другие уральские разработки.М. Шадаев отметил, что Средний Урал по итогам 2023 года вошел в топ-20 рейтинга цифровой зрелости регионов России (17 место).