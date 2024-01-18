В правительстве РФ оценили свердловские IT-разработки

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. Свердловская область 17 января отмечает 90-летие на международной выставке-форуме ...10.07.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продемонстрировал уральские разработки премьер-министрам России, Белоруссии и Казахстана в ходе ИННОПРОМа
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил председателю правительства ...29.12.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил внедрение цифровой платформы для создания единого цифрового пространства в регионе
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2022. В Свердловской области будет внедрена единая информационная система мониторинга ...18.08.2021 Минцифры: Решение о замене бумажных паспортов на смарт-карты примут до конца года
УрБК, Москва, 18.08.2021. Минцифры РФ планирует принять решение о замене бумажных паспортов на пластиковые карты с ...29.01.2020 Глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев предложил открыть спецслужбам онлайн-доступ к персональным данным граждан
УрБК, Москва, 29.01.2020. Новый глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев предложил к 2024 году открыть ведущим ...