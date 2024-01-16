Свердловская область отмечает 90-летие на международной выставке-форуме «Россия» в Москве

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. Свердловская область 17 января отмечает 90-летие на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Часть программы организована совместно с Челябинской областью, которая вместе со Средним Уралом была выделена из Уральской республики в этот день в 1934 году. Об этом сообщает департамент информполитики региона.Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин на выставочном стенде представит пять проектов цифровой трансформации региона. В частности — инициативу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по созданию научно-производственной экосистемы «Космос», программу мероприятий по безопасности крупных промышленных объектов «Межсетевой экран», платформенное решение для оптимизации функций государственных и муниципальных органов власти «Региональная геоинформационная система Свердловской области» и его модуль «Анализ геоданных» от Минцифры региона, а также IT-проекты от СКБ Контура.Председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов и президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин планируют подписать соглашение об инициативе проведения в 2024 году познавательной викторины по истории Свердловской области «Опорный край», посвященной 90-летию образования области.Уральские мастера «Тагильского подноса» будут учить росписи по металлу, а умельцы «Фарфора Сысерти» — производству художественной керамики, также гости выставки смогут узнать о путешествиях по Уралу поездом и пройти туристическую викторину по достопримечательностям Среднего и Южного Урала.В Доме российской кухни бренд-шеф свердловского ресторана Kitchen Сергей Мирошников и шеф-повар челябинского бара «ФортеПьяно» Евгений Михайлов проведут мастер-классы по приготовлению самобытных уральских бубликов, розанов и варенья.Отметим, за 2,5 месяца работы на выставке «Россия» со стендом Свердловской области ознакомились 930 тыс. гостей, дважды выставку посетил президент РФ Владимир Путин.Выставка-форум «Россия», включающая 131 экспозицию, продлится до 12 апреля 2024 года.