Объем введенных проектов на рынке жилья Среднего Урала за год вырос на 19%

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилья в январе-ноябре 2023 ...15.12.2023 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-ноябре вырос на 13,4%
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. В январе-ноябре 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 874,5 тыс. кв. м. ...04.12.2023 Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга вырос до 49,3 тыс. квартир
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в ноябре текущего года вырос с ...10.02.2023 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-декабре 2022 года вырос на 4%
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в ...15.12.2021 Ввод жилья в Свердловской области в январе-ноябре вырос на 44%
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. В январе-ноябре 2021 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию 2 млн 522 тыс. ...