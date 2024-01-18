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18.01.2024

Объем введенных проектов на рынке жилья Среднего Урала за год вырос на 19%

Девелоперы Свердловской области, по данным ЕИСЖС (на основании публикации проектных деклараций), в 2023 году запустили новых проектов более чем на 2 млн кв. м. жилья. По сравнению с 2022 годом этот показатель вырос на 19%.

В целом по стране объем новых проектов на рынке жилья, введенных в 2023 году, составил 49 млн кв. м. Это превышает показатели предыдущего года на 21%.

Отметим, что, согласно последним данным Свердловскстата, в январе-ноябре в регионе ввели в эксплуатацию 2 млн 874,5 тыс. кв. м. жилья. По сравнению с тем же периодом 2022 года этот показатель вырос на 13,4%.
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