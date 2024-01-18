Свердловское правительство утвердило список концессионных соглашений по объектам здравоохранения в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) ...27.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обозначил объекты для концессионных соглашений на 2023 год
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение, обозначающее ...13.12.2022 «Атомстройкомплекс» начал строительство взрослой поликлиники в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» приступили к возведению здания поликлиники для ...31.08.2022 Свердловские власти презентуют проекты ГЧП в сфере здравоохранения на Дальневосточном экономическом форуме
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. Свердловские власти презентуют проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) в ...19.07.2016 В Ленинском районе Екатеринбурга за полгода сдано более 70 тыс. кв. метров жилья
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2016. За I полугодие 2016 года в Ленинском районе Екатеринбурга сдано в эксплуатацию пять ...