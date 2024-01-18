Свердловское правительство утвердило список концессионных соглашений по объектам здравоохранения в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сдают в аренду шесть помещений в бывшем Доме технической службы Уралмаша

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обозначил объекты для концессионных соглашений на 2023 год

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» приступили к возведению здания поликлиники для ...

Свердловские власти презентуют проекты ГЧП в сфере здравоохранения на Дальневосточном экономическом форуме

В Ленинском районе Екатеринбурга за полгода сдано более 70 тыс. кв. метров жилья

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2016. За I полугодие 2016 года в Ленинском районе Екатеринбурга сдано в эксплуатацию пять ...