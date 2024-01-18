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18.01.2024

Свердловское правительство утвердило список концессионных соглашений по объектам здравоохранения в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. Правительство Свердловской области опубликовало перечень объектов сферы здравоохранения в Екатеринбурге, строительство и реконструкция которых планируются в рамках концессионных соглашений. Распоряжение, которое подписал губернатор Евгений Куйвашев, размещено на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Так, планируется построить операционный блок ОКБ № 1 площадью 13 тыс. 721 кв. м. и высотой в шесть этажей, клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка» по адресу ул. Флотская, 52, вторую очередь «Территориального центра медицины катастроф» площадью 6 тыс. 179,3 кв. м., здание поликлиники ДКБ № 8 на перекрестке ул. Щербакова и Лыжников площадью 6 тыс. кв. м., здание поликлиники ДКБ № 11 в микрорайоне Широкая Речка площадью 3 тыс. кв. м.

Кроме этого, собираются возвести новое здание центра специализированных видов медицинской помощи Уральского института травматологии и ортопедии площадью 19 тыс. кв. м. и реабилитационный корпус Областного специализированного центра медицинской реабилитации «Озеро Чусовское».

В областном бюджете средства на строительство этих объектов не предусмотрены, отмечено в документе.
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