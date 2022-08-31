Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обозначил объекты для концессионных соглашений на 2023 год

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение, обозначающее перечень объектов, которые могут быть построены или реконструированы в регионе по механизмам государственно-частного партнерства (ГЧП). Туда вошли 11 объектов, включая школы, поликлиники, места отдыха. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
В список попало строительство школы на 1,5 тыс. мест в районе улиц Советская и Блюхера в Екатеринбурге. Еще одну школу на 825 мест планируется возвести в Березовском на улице Победы, 4.
Также предполагается открыть детские поликлиники в микрорайонах Уктус, Шинный, Светлый, Широкая Речка Екатеринбурга, построить 6-этажный корпус операционного блока Свердловской областной клинической больницы № 1 и расширить клинико-диагностический центр «Охрана матери и ребенка» в Екатеринбурге на улице Флотской, 52. Предполагается построить новое здание Уральского института травматологии и ортопедии имени Чаклина, ввести в эксплуатацию реабилитационный корпус при Областном специализированном центре медицинской реабилитации «Озеро Чусовское».
Запланирована реконструкция бывшего штаба 61-й Гвардейской Свердловско-Львовской танковой бригады.
Кроме того, в перечне есть объекты горнолыжного курорта «Гора Белая» в поселке Уралец.
«Куда-то инвестор может прийти хоть завтра и начать работать, где-то еще не определена даже примерная стоимость будущего объекта. Со всеми предлагаемыми объектами будет возможность познакомиться в открытом доступе, мы приглашаем потенциальных инвесторов рассмотреть возможность своего участия. Для региона — это быстрое строительство или реконструкция необходимого объекта, для инвестора — гарантированный заказ, при этом все административные вопросы мы берем на себя», — прокомментировал заместитель губернатора Дмитрий Ионин.
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