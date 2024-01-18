Официальный курс доллара США вырос на 70 коп., евро — на 45 коп.

УрБК, Москва, 18.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 января 2024 года. Курс доллара США вырос на 70,83 коп., до 88,35 руб., евро — на 45,24 коп., до 96,05 руб.