«Атомстройкомплекс» протестировал в Екатеринбурге «бесшовное» проектирование зданий

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. Компания «Атомстройкомплекс», которая занимается строительством губернаторского лицея ...17.01.2023 «Атомстройкомплекс» начал возводить новый жилой квартал на Широкой Речке в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. «Атомстройкомплекс» продолжает квартальную застройку Широкой Речки, являющейся одним из ...14.01.2022 «Атомстройкомплекс» построит губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2022. Компания «Атомстройкомплекс» построит губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне ...03.12.2020 Проект строительства бассейна УрГУПС получил отрицательное заключение экспертизы
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2020. Проект строительства бассейна кафедры физического воспитания Уральского ...01.09.2020 В Екатеринбурге запретят парковаться на временном проезде к жилому комплексу NOVA Park
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2020. С 20 сентября в Екатеринбурге запретят парковаться на временном проезде к жилому ...