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«Атомстройкомплекс» протестировал в Екатеринбурге «бесшовное» проектирование зданий

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. Строительный холдинг «Атомстройкомплекс» протестировал новый алгоритм взаимодействия проектировщиков со специалистами Управления государственной экспертизы Свердловской области — «бесшовное» проектирование. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Атомстройкомплекс» протестировал в Екатеринбурге «бесшовное» проектирование зданий

Термин «бесшовное» означает, что проектировщики застройщика взаимодействуют с госэкспертизой непрерывно — со старта проектирования и до ввода здания в эксплуатацию. Это позволяет существенно уменьшить сроки согласования проектной документации и строительства.

«Благодаря взаимодействию застройщика и Управления госэкспертизы в Екатеринбурге появляются качественные, прорывные объекты, такие, например, как Дворец водных видов спорта. Положительное заключение госэкспертизы на здание площадью 60 тыс. кв. м мы получили всего за 26 рабочих дней — это очень быстро!» — сообщила главный инженер Управления государственной экспертизы Свердловской области Екатерина Якимова. По ее словам, эксперты госэкспертизы работали совместно с проектировщиками застройщика.

Также «Атомстройкомплекс» воспользовался алгоритмом «бесшовного» проектирования при строительстве уральского Губернаторского лицея, построенного в декабре 2023 года в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга.

«Атомстройкомплекс» протестировал в Екатеринбурге «бесшовное» проектирование зданий

«Помимо социальных объектов, мы применяем бесшовное проектирование при строительстве жилых кварталов, чтобы обеспечить безупречное качество инженерных решений и высокие темпы строительства. Например, положительное заключение экспертизы по проекту нового квартала NOVA Park на Широкой речке мы получили в минимально возможный срок — 3 рабочих дня», — отметила директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина.

Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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