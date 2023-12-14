В Екатеринбурге инженер вложил более 3 млн рублей в фиктивную трейдинговую площадку

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. В Екатеринбурге инженер одного из уральских заводов, доверившись псевдоброкерам, инвестировал в фиктивную торговую площадку свыше 3 млн руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.



По словам потерпевшего, через контакты, оставленные им на одном из сайтов по инвестированию, с ним связалась череда неизвестных, по рекомендации которых мужчина скачал приложение, установил трейдинговую платформу, пополнил баланс лицевого счета для участия в инвестициях и под руководством лжеброкера прошел курс основ инвестирования на онлайн-бирже.



Так, в течение месяца на сайте торговой площадки мужчина по инструкции злоумышленника совершал различные сделки, вложил 2 млн 546 тыс. руб. личных сбережений и оформил кредит на 524 тыс. руб.