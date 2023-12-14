В Екатеринбурге инженер вложил более 3 млн рублей в фиктивную трейдинговую площадку

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. В Новоуральске сотрудники полиции возбудили уголовное дело по заявлению 48-летнего ...06.09.2023 В Екатеринбурге местная жительница перевела на счета лжеброкеров более 1,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Жительница Екатеринбурга инвестировала в фиктивную торговую площадку более 1,4 млн ...28.08.2023 В Екатеринбурге инженер одной из энергетических компаний перечислил псевдоброкерам 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. В отдел полиции №11 УМВД Екатеринбурга поступило заявление от местного жителя о том, ...21.06.2023 В Екатеринбурге преподаватель вуза отдал мошенникам 1,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В отделение полиции № 11 Железнодорожного района Екатеринбурга обратился местный ...20.06.2023 Челябинский инженер отдал лжеброкерам почти 15 млн рублей
УрБК, Челябинск, 20.06.2023. На Южном Урале инженер перевел мошенникам 14,4 млн руб. под предлогом инвестирования. ...