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Вчера, 10:25

В Новоуральске мужчина инвестировал более 1,2 млн рублей в фиктивную торговую площадку

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. В Новоуральске сотрудники полиции возбудили уголовное дело по заявлению 48-летнего мужчины, который под руководством лжеброкеров потерял 1,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Мужчина рассказал, что перешел в интернете по рекламной ссылке с предложением инвестирования. После того как он создал личный кабинет и оставил свои контакты, с ним связался неизвестный, представившийся брокером, под руководством которого мужчина совершил несколько сделок.

Через несколько дней, действуя по указаниям уже другого «специалиста», представившегося опытным инвестором, мужчина оформил в банке кредит и пополнил счет «инвестиционной платформы».

Увидев рост своих вложений, пострадавший попробовал вывести их с платформы. Однако его личный кабинет со счетом электронного кошелька был заблокирован, а телефонные номера лжеброкеров — недоступны.

Полиция призывает сохранять бдительность и не реагировать на заманчивые рекламные объявления о быстром и легком заработке.
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