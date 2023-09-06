В Новоуральске мужчина инвестировал более 1,2 млн рублей в фиктивную торговую площадку

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Жительница Екатеринбурга инвестировала в фиктивную торговую площадку более 1,4 млн ...05.09.2023 Житель Красноуфимска отдал лжеброкерам более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. Житель Красноуфимска, пытаясь заработать легкие деньги, стал жертвой мошенников. ...22.08.2023 Житель Екатеринбурга перевел мошенникам 1 млн рублей по схеме «зеркальный кредит»
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Пенсионер из Екатеринбурга стал очередной жертвой мошенников: мужчина поверил ...14.03.2023 Житель Серова перевел злоумышленникам более 2 млн рублей при попытке инвестирования своих сбережений
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Житель Серова 1973 года рождения в конце февраля обратился в местное отделение полиции ...26.07.2021 Житель Екатеринбурга перевел телефонным мошенникам более 2,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2021. В полицию Екатеринбурга обратился 26-летний мужчина, рассказавший, что телефонные ...