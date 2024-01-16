Официальный курс доллара США снизился на 3 коп., евро — на 46 коп.

УрБК, Москва, 17.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 января 2024 года. Курс доллара США снизился на 3,15 коп., до 87,64 руб., евро — на 46,75 коп., до 95,60 руб.