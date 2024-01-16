Годовая инфляция в Свердловской области в декабре составила 7,27%

Инфляция на Среднем Урале в ноябре составила 7,27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в октябре — ...12.12.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в ноябре ускорилась до 7,27%
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. Инфляция на Среднем Урале в ноябре составила 7,27% по сравнению с аналогичным периодом ...17.01.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в декабре 2022 года ускорилась до 11,83%
Инфляция на Среднем Урале в декабре 2022 года составила 11,83% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в ...17.01.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в декабре 2022 года ускорилась до 11,83%
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. Инфляция на Среднем Урале в декабре 2022 года составила 11,83% по сравнению с ...20.01.2022 Годовая инфляция на Среднем Урале в декабре замедлилась до 8,11%
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2022. Инфляция на Среднем Урале в декабре 2021 года составила 8,11% по сравнению с ...