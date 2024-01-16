Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории для создания нового микрорайона на севере муниципалитета

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания территории для создания нового микрорайона на Уралмаше. Документ предполагает строительство жилых домов, детских садов и школ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



В границах улицы Шефской, проспекта Космонавтов и Калиновского лесопарка на 98 га к 2035 году появится новый микрорайон со всей необходимой социальной инфраструктурой — с обустроенными дворами, современными площадками для детей и семейного отдыха, дорогами, парковками на 7,3 тыс. мест и развитым социальным комплексом. При этом, как подчеркивают в администрации Екатеринбурга, близлежащий Калиновский лесопарк не пострадает.



Освоение территории более 1 млн кв. м. жилой площади предполагает 10 этапов.



Новый микрорайон, где будет построено четыре детских сада на 350 мест, один детский сад на 300 мест, две пристройки к детским садам на 125 и 150 мест, три школы на 2 тыс. 1,12 тыс. и 1,1 тыс. мест и поликлинику.