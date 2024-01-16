Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории для создания нового микрорайона на севере муниципалитета

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, ...13.01.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился построить новый детский сад на Уралмаше
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился внести изменения в проекты планировки и ...07.09.2021 Администрация Екатеринбурга планирует строительство двух детских садов по 350 мест
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2021. В городскую думу Екатеринбурга внесен проект изменений правил землепользования и ...24.06.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился построить новый корпус школы и детсад на Эльмаше
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился провести общественные обсуждения по ...21.06.2021 В Екатеринбурге построят новый детский сад в микрорайоне Уралмаш
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2021. Новый детский сад на 125 мест построят в микрорайоне Уралмаш в границах улиц 40-летия ...