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16.01.2024

В производство высокотехнологичной гидравлики в Екатеринбурге власти инвестируют 4,9 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и руководство завода «Пневмостроймашина» (Екатеринбург) заключили специальный инвестиционный контракт, в рамках которого завод создаст импортозамещающее производство высокотехнологичной гидравлики. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

В производство высокотехнологичной гидравлики в Екатеринбурге власти инвестируют 4,9 млрд рублей

Речь идет о производстве аксиально-поршневых гидромашин. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 4,9 млрд руб.

В производство высокотехнологичной гидравлики в Екатеринбурге власти инвестируют 4,9 млрд рублей

Кроме того, предприятию обнулят налог на имущество, а планку налога на прибыль установят в размере 13,5%. Завод обязуется создать более 200 новых рабочих мест и выплатить более 2 млрд руб. налоговых и других отчислений в бюджет.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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