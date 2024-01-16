В производство высокотехнологичной гидравлики в Екатеринбурге власти инвестируют 4,9 млрд рублей

Кабинет министров Свердловской области сегодня согласовал проект закона о региональном бюджете на 2024 год и плановый ...26.10.2023 Прогнозируемые доходы бюджета Свердловской области в 2024 году составят 407,6 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Кабинет министров Свердловской области сегодня согласовал проект закона о региональном ...30.03.2023 В Свердловской области утвердили налоговые льготы для промышленников
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. В Свердловской области утвердили возможность для промышленников заключать специальный ...13.04.2022 В Свердловской области планируется строительство нового завода для импортозамещения гидравлического оборудования
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2022. В Свердловской области по инициативе предприятия «Пневмостроймашина» планируется ...29.10.2019 Консолидированный бюджет Свердловской области недополучит 2 млрд рублей из-за изменений налогового законодательства
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. Консолидированный бюджет Свердловской области в будущем году недополучит 2 млрд рублей ...