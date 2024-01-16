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16.01.2024

Количество индивидуальных предпринимателей в России выросло до 4,3 млн в 2023 году

УрБК, Москва, 16.01.2024. В 2023 году количество индивидуальных предпринимателей (ИП) в России увеличилось до 4,3 млн человек. Годовой прирост составил 378 тыс. человек, что на 10% больше, чем в 2022 году, и является рекордным показателем с 2007 года (426 тыс. человек), пишут «Известия», ссылаясь на данные ФНС России.

«Рост количества ИП в 2023 году связан с повышением деловой активности, объясняется на портале ФНС», — говорится в сообщении.

Наиболее популярной сферой деятельности у зарегистрированных в 2023 году индивидуальных предпринимателей была онлайн-торговля. За год в России появилось 152 тыс. ИП и компаний в этой отрасли. Также популярными сферами оказались доставка еды, ресторанный бизнес, разработка компьютерного ПО, маркетинг, дизайн, консалтинг и PR.
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