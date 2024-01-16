Количество индивидуальных предпринимателей в России выросло до 4,3 млн в 2023 году

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УрБК, Екатеринбург, 05.03.2012. В 2011 году количество поступивших жалоб в управление Федеральной налоговой службы РФ ...