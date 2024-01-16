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16.01.2024

Екатеринбуржцы до 28 января могут внести свое предложение по благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Жители Екатеринбурга в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) до 28 января могут внести предложение о благоустройстве уже существующих территорий, а также отдать свой голос за создание в 2025 году нового пространства. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Оставить свое предложение и проголосовать можно на официальном портале Екатеринбурга в разделе «Формирование современной городской среды» или в разделе «Реализация благоустройства территорий в рамках ФКГС» на портале «Госуслуги», где необходимо указать территорию, которая требует преображения.

После завершения голосования в каждом районе определят по одной территории, которая будет участвовать в общегородском голосовании — всего будет представлено восемь общественных пространств.

Напомним, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется с 2017 года по поручению президента РФ Владимира Путина.
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