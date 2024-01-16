Официальный курс доллара США снизился на 45 коп., евро — на 68 коп.

УрБК, Москва, 16.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 января 2024 года. Курс доллара США снизился на 45,52 коп., до 87,67 руб., евро — на 68,35 коп., до 96,06 руб.