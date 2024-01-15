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15.01.2024

Участок ЕКАДа с 10 по 24 километр расширят до шести полос

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. Специалисты управления автомобильных дорог Свердловской области начали проектировать реконструкцию участка Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД) с 10 по 24 километр, от Тюменского до Режевского тракта. Участок трассы расширят с двух до шести полос, сообщает региональный департамент информполитики.

Разработка проекта ведется по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Проектирование планируется закончить в течение года.

«Предварительно речь идет об увеличении количества автомобилей в полтора раза по сравнению с сегодняшним уровнем», — отметил начальник технического отдела Управления автомобильных дорог Свердловской области Альберт Кондрашкин.

Движение во время реконструкции закрывать не будут, изменятся только схемы его организации на съездах и въездах. На этом участке также планируется построить площадку для отдыха водителей с санитарным узлом и кафе, надземный пешеходный переход и автобусные остановки.
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