Участок ЕКАДа с 10 по 24 километр расширят до шести полос

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. Специалисты управления автомобильных дорог Свердловской области начали проектировать реконструкцию участка Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД) с 10 по 24 километр, от Тюменского до Режевского тракта. Участок трассы расширят с двух до шести полос, сообщает региональный департамент информполитики.



Разработка проекта ведется по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Проектирование планируется закончить в течение года.



«Предварительно речь идет об увеличении количества автомобилей в полтора раза по сравнению с сегодняшним уровнем», — отметил начальник технического отдела Управления автомобильных дорог Свердловской области Альберт Кондрашкин.



Движение во время реконструкции закрывать не будут, изменятся только схемы его организации на съездах и въездах. На этом участке также планируется построить площадку для отдыха водителей с санитарным узлом и кафе, надземный пешеходный переход и автобусные остановки.