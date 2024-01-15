Участок ЕКАДа с 10 по 24 километр расширят до шести полос

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали решение губернатора ...12.11.2019 На строительство ЕКАД из федерального бюджета выделили 1 млрд рублей
Свердловская область в 2019 году дополнительно получит 1 млрд руб. из федерального бюджета на реализацию национального ...05.04.2019 На строительство и реконструкцию ЕКАД в 2019 году будет направлено дополнительно 300 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2019. На строительство и реконструкцию екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) выделят ...14.03.2018 В 2018 году в Екатеринбурге планируют отремонтировать 31 участок дорог
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2018. В этом году в Екатеринбурге в рамках федерального проекта отремонтируют 31 участок ...27.04.2012 Стоимость реконструкции 1 км трассы Пермь — Екатеринбург оценена почти в 200 млн. рублей
УрБК, Пермь, 27.04.2012. ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» объявило открытый конкурс по поиску ...