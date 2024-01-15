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15.01.2024

Фонд национального благосостояния выделит более 280 млрд рублей на строительство более 600 авиалайнеров

УрБК, Москва, 15.01.2024. Правительство РФ утвердило комплексную программу, в рамках которой планируется создать 600 авиалайнеров для отечественных авиакомпаний до 2030 года. Сообщение об этом опубликовано в официальном Telegram-канале российского правительства.

«Для финансирования нового инвестпроекта будет разрешено использовать средства Фонда национального благосостояния. На возвратной основе на эти цели можно будет привлечь более 280 млрд рублей», — указано в сообщении.

На эти средства планируется провести техническое перевооружение занятых в отрасли предприятий, увеличить заводские мощности, провести опытно-конструкторские работы. Результатом должно стать строительство более 600 самолетов: 142 самолетов SSJ-New, 270 лайнеров МС-21-310, 70 самолетов Ил-114-300, 115 машин Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300.
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