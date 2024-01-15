Фонд национального благосостояния выделит более 280 млрд рублей на строительство более 600 авиалайнеров

На покрытие дефицита российского бюджета за 2022 год будет выделен 1 трлн руб. из Фонда национального благосостояния. ...20.10.2022 На покрытие дефицита российского бюджета выделят 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния
УрБК, Москва 20.10.2022. На покрытие дефицита российского бюджета за 2022 год будет выделен 1 трлн руб. из Фонда ...12.09.2022 Российский Фонд развития промышленности получит более 8 млрд рублей докапитализации
УрБК, Москва, 12.09.2022. Правительство РФ выделит на повышение устойчивости экономики более 100 млрд руб. Об этом ...27.06.2022 Правительство РФ направит на развитие авиатранспортной отрасли 770 млрд рублей
УрБК, Москва, 27.06.2022. Кабинет министров РФ утвердил программу развития авиатранспортной отрасли на ближайшие семь ...06.04.2017 Правительство РФ на 80 млрд руб. сократило финансирование авиапромышленности
УрБК, Москва, 06.04.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в ...