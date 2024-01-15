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15.01.2024

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,9%

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. По состоянию на 8 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 113 тыс. 879 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю этот показатель вырос на 0,2%, за месяц — на 0,9%.
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