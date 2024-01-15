По состоянию на 8 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 113 тыс. 879 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН). За неделю этот показатель вырос на 0,2%, за месяц — на 0,9%.

Материалы по теме

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,9%

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. По состоянию на 8 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга снизилась впервые с конца ноября

По состоянию на 1 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 113 тыс. 653 руб. за ...

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга снизилась впервые с конца ноября

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. По состоянию на 1 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 9,4%

По состоянию на 27 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 111 тыс. 851 руб. ...

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 9,4%

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2023. По состоянию на 27 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...