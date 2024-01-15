В 2023 году аэропорт Кольцово обслужил 7,38 млн пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург, управляется УК «Аэропорты Регионов») за ...13.05.2021 Аэропорт Кольцово в майские праздники обслужил более 154 тыс. пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2021. Екатеринбургский аэропорт Кольцово с 1 по 10 мая обслужил 154,3 тыс. пассажиров. Это ...01.04.2021 Аэропорт Кольцово в январе-феврале обслужил более 563 тыс. пассажиров
Екатеринбургский аэропорт Кольцово в январе-феврале 2021 года обслужил (учитываются отправленные и принятые пассажиры) ...01.04.2021 Аэропорт Кольцово в январе-феврале обслужил более 563 тыс. пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. Екатеринбургский аэропорт Кольцово в январе-феврале 2021 года обслужил (учитываются ...17.11.2011 Аэропорт Кольцово ожидает регистрацию трехмиллионного с начала года пассажира
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2011. Трехмиллионный с начала 2011 года пассажир будет зарегистрирован в международном ...