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15.01.2024

В 2023 году аэропорт Кольцово обслужил 7,38 млн пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. В 2023 году екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил 7,38 млн пассажиров, впервые перешагнув по этому показателю порог в 7 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«Наша авиагавань впервые в новейшей истории перешагнула планку в 7 млн пассажиров, мы зафиксировали самый большой суточный пассажиропоток, составивший 31 тыс. человек», — заявил исполнительный директор аэропорта Александр Пастухов.

5,7 млн пассажиров летали по внутрироссийским маршрутам, остальные — по международным. Всего аэропорт обслуживает более 100 направлений. К примеру, в 2023 году появились рейсы в Петрозаводск и возобновлены полеты в Нарьян-Мар. На зарубежных направлениях стали доступны рейсы в Матталу и Караганду, восстановлены рейсы в Бангкок, Тбилиси и Шымкент.

Суммарный вес багажа пассажиров составил 47,5 тыс. т. Также через аэропорт прошло более 12 тыс. т грузов.
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