Екатеринбургский аэропорт Кольцово переходит на осенне-зимнее расписание

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Екатеринбургский аэропорт Кольцово с 26 марта переходит на весенне-летнее расписание. ...10.11.2022 В екатеринбургском аэропорту Кольцово представили осенне-зимнее расписание
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. В аэропорту Кольцово утверждено осенне-зимнее расписание. В нем запланированы 76 ...29.10.2021 В екатеринбургском аэропорту Кольцово с 31 октября вводится осенне-зимнее расписание
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2021. С 31 октября 2021 года екатеринбургский аэропорт Кольцово переходит на осенне-зимнее ...29.10.2019 Екатеринбургский аэропорт Кольцово перешел на осенне-зимнее расписание полетов
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. Екатеринбургский аэропорт Кольцово перешел на осенне-зимнее расписание полетов. ...31.10.2018 Аэропорт Кольцово перешел на осенне-зимнее расписание
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2018. Международный аэропорт Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») перешел на ...