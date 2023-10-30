Екатеринбургский аэропорт Кольцово переходит на осенне-зимнее расписание

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. Екатеринбургский аэропорт Кольцово с 29 октября до 30 марта будет работать по осенне-зимнему расписанию. Об этом сообщает пресс-служба организации.



Из Екатеринбурга будут выполняться полеты по 77 направлениям: по 50 внутренним и 27 международным. Среди внутрироссийских направлений самыми загруженными традиционно станут Москва, Сочи и Санкт-Петербург. В качестве новых маршрутов заявлены Петрозаводск и Пенза.



В сегменте международных перевозок наибольшее количество полетов планируется в Дубай. Также на зиму можно будет отправиться в турцентры Египта, Турции, Таиланда (Пхукет и Бангкок). Кроме того, возобновляются рейсы в Грузию (Тбилиси и Кутаиси).



Ознакомиться с расписанием рейсов, условиями перевозки и стоимостью авиабилетов можно на сайте аэропорта, а также на сайте авиакомпаний и их представителей.