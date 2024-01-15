На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). Днем 16-17 января ожидается температура воздуха от -3 до -12 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до -18 градусов (на севере региона — до -23 градусов). Кроме того, местами на территории Свердловской области пройдет небольшой снег.

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