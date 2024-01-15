УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
15.01.2024

На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Днем 16-17 января ожидается температура воздуха от -3 до -12 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до -18 градусов (на севере региона — до -23 градусов).

Кроме того, местами на территории Свердловской области пройдет небольшой снег.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.09.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление до +22 градусов

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на ...

27.07.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление до +30 градусов

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление до +30 градусов. Об этом ...

29.06.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление до +32 градусов

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление до +32 градусов. Об этом ...

26.06.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление до +24 градусов. Об этом ...

06.03.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»27.12.2023Свердловская ГИБДД сняла ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе
Архив новостей
Январь 2024 (235)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18