Профориентационные экскурсии ЕВРАЗ НТМК стали победителями конкурса «100 лучших товаров России»

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. Профориентационные экскурсии ЕВРАЗ НТМК для школьников «Стань металлургом» и экскурсии ...03.07.2023 На ЕВРАЗ НТМК запустили в работу уникальную цифровую систему управления производством
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. На ЕВРАЗ НТМК специалисты запустили в эксплуатацию уникальную цифровую систему ...14.01.2019 Пятьдесят молодых металлургов ЕВРАЗ НТМК получили корпоративные награды
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2019. Пятьдесят молодых работников ЕВРАЗ НТМК получили корпоративные награды после подведения ...08.12.2017 ЕВРАЗ подвел итоги конкурса «Лучший молодой рабочий по профессии»
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2017. ЕВРАЗ подвел итоги традиционного конкурса «Лучший молодой рабочий по профессии». Об ...23.01.2017 На ЕВРАЗ НТМК состоялись съемки научно-популярной передачи об истории развития металлургии
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2017. На Нижнетагильском металлургическом комбинате (НТМК, входит в состав ЕВРАЗа) состоялись ...