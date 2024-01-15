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15.01.2024

Профориентационные экскурсии ЕВРАЗ НТМК стали победителями конкурса «100 лучших товаров России»

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. Профориентационные экскурсии ЕВРАЗ НТМК стали победителями всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Новинка». Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

В 2023 году более 1,5 тыс. школьников побывали в колесобандажном, конвертерном, доменном, рельсобалочном цехах, на участке 3D-технологий фасонно-литейного производства и в музейно-выставочном центре ЕВРАЗ НТМК.

Профориентационные экскурсии ЕВРАЗ НТМК стали победителями конкурса «100 лучших товаров России»
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Во время экскурсий на производство подростки могут детально ознакомиться с технологией, оборудованием и профессиями в металлургии, пообщаться с горновыми прокатчиками, а также пройти профессиональные пробы в лабораториях электромонтажа, мехатроники, сварки, попробовать свои силы на полигоне по работе на высоте.

«ЕВРАЗ НТМК предлагает для будущих металлургов комплексный туристический продукт. Очень важно, что первый контакт ребят с металлургией происходит на современном производстве с передовыми технологиями», — отмечает директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин.

В 2024 году программа промышленного туризма на ЕВРАЗ НТМК будет расширена — школьникам покажут технологию «Умный склад» в управлении подготовки производства, а также дадут протестировать тренажер виртуальной реальности в доменном цехе.
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