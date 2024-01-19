ЕВРАЗ в рамках федерального образовательного проекта познакомит 400 школьников из 14 городов Урала с металлургическим производством

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. Холдинг ЕВРАЗ провел молодежный бал, на котором около ста молодых сотрудников получили ...15.01.2024 Профориентационные экскурсии ЕВРАЗ НТМК стали победителями конкурса «100 лучших товаров России»
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. Профориентационные экскурсии ЕВРАЗ НТМК стали победителями всероссийского конкурса «100 ...03.07.2023 На ЕВРАЗ НТМК запустили в работу уникальную цифровую систему управления производством
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. На ЕВРАЗ НТМК специалисты запустили в эксплуатацию уникальную цифровую систему ...26.04.2023 В чемпионате ЕВРАЗа по высокотехнологичным профессиям приняли участие почти 100 школьников Сибири и Урала
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. Открытый чемпионат ЕВРАЗа по высокотехнологичным профессиям среди школьников и ...17.01.2017 ЕВРАЗ КГОК обновляет транспортный парк Северного карьера
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2017. Качканарский горно-обогатительный комбинат (КГОК, входит в состав ЕВРАЗа) продолжает ...