ЕВРАЗ в рамках федерального образовательного проекта познакомит 400 школьников из 14 городов Урала с металлургическим производством

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. В Качканаре при поддержке ЕВРАЗа в рамках федерального образовательного проекта «Билет в будущее» — «Будущее в ЕВРАЗе» стартовали профессиональные пробы по горно-металлургическим специальностям и экскурсии на Качканарский ГОК для школьников из 14 уральских городов. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.С 5 по 16 февраля в лабораториях Центра профкомпетенций учащиеся 6-11-х классов из школ Серова, Волчанска, Краснотурьинска, Верхотурья и других муниципалитетов Северного управленческого округа побывают на смотровой площадке карьера ЕВРАЗ КГОК, а также в музейно-выставочном центре комбината и познакомятся со специальностями «сварочные технологии», «ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «обогащение полезных ископаемых».Директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин отметил, что проект «Билет в будущее» — это возможность увлечь ребят горным делом и современной металлургией.«Сегодня мы принимаем учащихся в гости, а завтра будем рады пригласить их как специалистов в наш коллектив», — подытожил Сергей Селькин