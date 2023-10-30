Профориентационные экскурсии ЕВРАЗ НТМК признаны лучшими на Международном форуме по этнотуризму

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. На ЕВРАЗ НТМК специалисты запустили в эксплуатацию уникальную цифровую систему ...03.06.2022 Музеи предприятий ЕВРАЗа стали лауреатами IV Всероссийского конкурса корпоративных музеев
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2022. Музейно-выставочные центры ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК получили звания лауреатов III ...19.04.2022 Уральские предприятия ЕВРАЗа проводят экскурсии на производстве
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК в рамках проекта «Промышленный туризм» посетили более 250 ...14.01.2019 Пятьдесят молодых металлургов ЕВРАЗ НТМК получили корпоративные награды
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2019. Пятьдесят молодых работников ЕВРАЗ НТМК получили корпоративные награды после подведения ...08.12.2017 ЕВРАЗ подвел итоги конкурса «Лучший молодой рабочий по профессии»
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2017. ЕВРАЗ подвел итоги традиционного конкурса «Лучший молодой рабочий по профессии». Об ...