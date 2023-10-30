Профориентационные экскурсии ЕВРАЗ НТМК признаны лучшими на Международном форуме по этнотуризму

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. Профориентационные экскурсии ЕВРАЗ НТМК для школьников «Стань металлургом» и экскурсии для взрослых получили высокую оценку жюри Х Всероссийской премии «Маршрут года». Награждение победителей прошло в рамках Международного форума по этнотуризму, сообщает управление по связям с общественностью РЦКО «Урал» горнопромышленного холдинга.Так, проект «Стань металлургом» занял первое место в номинации «Лучший маршрут образовательного туризма». Экскурсии для взрослых удостоены Гран-при в номинации «Лучший маршрут промышленного туризма». Всего на конкурс был заявлен 571 проект из 67 регионов России.Отметим, что ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК развивают промышленный туризм с 2021 года. На каждом комбинате гости посещают музейно-выставочные центры, а затем осматривают действующее производство в сопровождении гида. На ЕВРАЗ НТМК группы посещают доменный, конвертерный или колесобандажный цеха, шаропрокатный стан, участок аддитивных 3D-технологий, на ЕВРАЗ КГОК — Главный карьер, бокс для обслуживания «БелАЗов», Собственно-Качканарское месторождение и агломерационный цех фабрики окускования. С начала 2023 года на ЕВРАЗ НТМК побывали около 4 тыс. туристов.