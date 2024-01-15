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15.01.2024

В Челябинске доходность от сдачи в аренду квартиры на «вторичке» составляет 6,6%

УрБК, Челябинск, 15.01.2024. В Челябинске срок окупаемости квартир, приобретенных на вторичном рынке для сдачи в аренду, составляет в среднем 15,1 года. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Средняя стоимость квартир на «вторичке» южноуральской столицы составляет 5,03 млн руб. Доходность от сдачи в аренду такого жилья — 6,6%.

Согласно исследованию, среди российских городов выгоднее всего покупать для сдачи в аренду квартиру на вторичном рынке в Астрахани (8,7% и 11,5 года), Якутске (8,4% и 12 лет), Мурманске (7,7% и 13 лет), Грозном (7,2% и 13,8 года) и Нижнем Тагиле (7,1% и 14 лет).

В свою очередь, срок окупаемости квартир, приобретенных на первичном рынке, в Челябинске составляет 20,1 года. При этом средняя стоимость такого жилья достигает 6,7 млн руб., а доходность от сдачи его в аренду — 5%.

Средняя стоимость аренды жилья в столице Южного Урала, по данным портала, составляет 27,8 тыс. руб. в месяц.
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