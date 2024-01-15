В Челябинске доходность от сдачи в аренду квартиры на «вторичке» составляет 6,6%

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. В Екатеринбурге срок окупаемости квартир, приобретенных на вторичном рынке для сдачи в ...23.10.2023 Сдача в аренду приобретенной на «вторичке» квартиры в Челябинске окупится через 16,7 года
УрБК, Челябинск, 23.10.2023. В Челябинске доходность от сдачи в аренду приобретенной на вторичном рынке квартиры ...23.10.2023 В Екатеринбурге сдача в аренду приобретенной на «вторичке» квартиры окупится через 17,5 года
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В Екатеринбурге доходность от сдачи в аренду приобретенной на вторичном рынке квартиры ...08.09.2023 В среднем по России срок окупаемости маленьких квартир составляет 18 лет
УрБК, Москва, 08.09.2023. В среднем по России доходность малогабаритных квартир составляет 5,6%, а срок окупаемости — ...22.04.2022 В Челябинске средняя арендная ставка на вторичном рынке жилья составляет 16,3 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 22.04.2022. Челябинск занял 63-е место в рейтинге среди 70 российских городов по размеру средней цены ...