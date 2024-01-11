Официальный курс доллара США снизился на 64 коп., евро — на 78 коп.

УрБК, Москва, 12.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 января 2024 года. Курс доллара США снизился на 64,94 коп., до 88,13 руб., евро — на 78,84 коп., до 96,75 руб.