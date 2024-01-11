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Вчера, 09:21

Официальный курс доллара США снизился на 61 коп., евро — на 33 коп.

УрБК, Москва, 12.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 января 2024 года. Курс доллара США снизился на 61,21 коп., до 88,78 руб., евро — на 33,44 коп., до 97,54 руб.
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