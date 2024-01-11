Официальный курс доллара США снизился на 61 коп., евро — на 33 коп.

УрБК, Москва, 11.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 января 2024 года. Курс ...10.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 71 коп., евро — снизился на 20 коп.
УрБК, Москва, 10.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 января 2024 года. Курс ...25.01.2017 Официальный курс доллара США снизился на 6 коп., евро — на 19 коп.
УрБК, Москва, 25.01.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 26 января. Курс долл. США снизился на ...24.01.2017 Официальный курс доллара США снизился на 28 коп., евро — на 31 коп.
УрБК, Москва, 24.01.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 25 января. Курс долл. США снизился на ...18.01.2017 Официальный курс доллара США снизился на 21 коп., евро — на 6 коп.
УрБК, Москва, 18.01.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 19 января. Курс долл. США снизился на ...