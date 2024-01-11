Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил нормативы градостроительного проектирования

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил нормативы градостроительного проектирования, рассчитывающие необходимый уровень обеспеченности населения объектами местного значения и благоустройства, а также степень их доступности. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.



Так, согласно новым стандартам, на 80 кв. м. жилья должно приходиться не менее одного парковочного места, при этом 80% мест предназначены для постоянного хранения автомобилей, 20% — для временного. Остановки общественного транспорта должны располагаться не далее чем в 500 м от жилых кварталов.



На 1 тыс. жителей в детских садах должно быть организовано не менее 55 мест, в школах — не менее 114, в учреждениях дополнительного образования (кроме школ искусств и спорта) — не менее 30 мест, в школах искусств и спортивных школах — по 16 мест. При этом детский сад для жителей малоэтажной застройки должен располагаться не дальше 500 м, а для жителей средне- и многоэтажной застройки — в пределах 300 м. Школа для жителей малоэтажных домов должна располагаться не дальше 750 м, для средне- и многоэтажных — 500 м. Все учреждения дополнительного образования должны находиться в полуторакилометровой доступности.



На 20 тыс. жителей должна быть минимум одна библиотека или ее филиал. Добраться до них на транспорте необходимо за 40 минут. В той же доступности должны располагаться детские и молодежные клубы, на 200 тыс. жителей должен работать как минимум один клуб.



В доступности до 2 км должно быть предусмотрено 12 кв. м. лесопарков, парков, скверов, бульваров или набережных, а озелененных территорий на каждого екатеринбуржца полагается по 4 кв. м. в пешей доступности до 500 м.



В постановлении прописаны и нормативы для разных площадок: для игр детей — не менее 0,4 кв. м. на жителя, для занятий спортом — не менее 0,5 кв. м., для отдыха взрослых — не менее 0,1 кв. м.



На 19 тыс. жителей не далее 1 км от жилых домов должна приходиться как минимум одна площадка (более 400 м) для выгула собак.



В местах захоронений на 1 тыс. умерших должно быть отведено не менее 0,5 га земли, а на весь город должен быть как минимум один крематорий.



Соответствующее постановление вступит в силу 1 февраля 2024 года.